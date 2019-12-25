Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

В Петербурге пары, отметившие 75-летие супружеской жизни, получат выплаты в размере 75 тысяч рублей. Губернатор Александр Беглов подписал Закон Санкт-Петербурга "О внесении изменений в главу 33-1 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга".

Для семейных пар, в которых оба супруга имеют место жительства в Санкт-Петербурге, размер выплаты составит 75 тысяч рублей.

Также законом предусмотрены выплаты в связи с 50-летием, 60-летием, 70-летием или 75-летием супружеской жизни одному супругу, имеющему место жительства в Петербурге, в случае, если второй супруг имеет место жительства в Ленобласти, в размере 50% от соответствующих сумм.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

В День семьи, любви и верности юбиляры супружеской жизни стали обладателями медалей "За любовь и верность". В Смольном собрались 30 пар, в том числе 3, отметившие бриллиантовый юбилей брака (60 лет), и 13 – золотой (50 лет).

Фото: unsplash