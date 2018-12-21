Александр Беглов и Светлана Медведева вручили награды самым крепким петербургским парам

Губернатор Петербурга Александр Беглов и президент фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева вручили награды самым крепким супружеским парам Петербурга.

В День семьи, любви и верности юбиляры супружеской жизни стали обладателями медалей "За любовь и верность". В Смольном собрались 30 пар, в том числе 3, отметившие бриллиантовый юбилей брака (60 лет), и 13 – золотой (50 лет). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Как говорит наш Президент, все духовные ценности рождаются и хранятся в семье. Именно здесь воспитываются будущие поколения. А если есть такие ценности, нам никакие трудности не страшны. Мы их все преодолеем, потому что мы вместе, мы единая российская, петербургская семья", – подчеркнул Александр Беглов.

Также губернатор поздравил с 30-летием брака Светлану и Дмитрия Медведевых. Она рассказала, что уже 15 лет празднует это торжество с семьей.

Ранее сообщалось, что в День семьи, любви и верности в ЗАГСах Ленобласти зарегистрировали 134 пары.

Фото: Piter.TV