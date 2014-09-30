В День семьи, любви и верности в в ЗАГСах Ленобласти зарегистрировали 134 пары

В Ленинградской области некоторые жители отметили День семьи, любви и верности в ЗАГСе. В регионе стало больше сотни супружеских пар.

В День семьи, любви и верности в Ленинградской области некоторые жители решили сыграть свадьбу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Всего в субботу, 8 июля, появилось 134 официальных супружеских пары, которые решили отметить этот праздник в ЗАГСе. Среди них есть не только обычные жители региона, но и участники СВО.

Самым популярным у молодожен оказался Выборг – там зарегистрировали свои отношения 17 пар. Всего за пятницу и субботу, 7 и 8 июля, в области 279 пары стали мужем и женой.

Ранее сообщалось, что в Выборге проходит совместная с Беларусью выставка о советских семьях.

Фото: администрация Ленинградской области