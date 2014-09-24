Законопроект петербургского ЗакСа об аттракционах внесён в Госдуму

Документ подразумевает установление правовых и организационных основ для деятельности в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.

Депутаты ЗакСа Петербурга внесли в Госдуму РФ законопроект о правилах эксплуатации аттракционов. Об этом информирует пресс-служба городского парламента.

Напомним, что документ подразумевает установление правовых и организационных основ для деятельности в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. Контроль за этими аспектами будет осуществлять правительство страны, а также федеральный орган исполнительной власти и органы государственной власти субъектов РФ.

Согласно законопроекту, уполномоченные органы будут следить за соблюдением мер безопасности для посетителей аттракционов, а также за техническим состоянием и наличием государственной регистрации.

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Фото: Piter.TV