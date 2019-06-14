В Петербурге может увеличиться количество мировых судей из-за штрафов за неуплату парковки

В Петербурге планируют увеличить число судей для более эффективного рассмотрения дел об неуплате парковки.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о расширении аппаратов мировых судей города. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.

Законопроект предусматривает найм еще 211 сотрудников для работы в мировых судах. Цель законопроекта – предотвратить снижение поступлений штрафов за неуплату парковки в бюджет города.

За последние два года в Петербурге было выписано около полумиллиона штрафов за неуплату парковки, но лишь 68,5% из них были оплачены. Административные протоколы по статье о несвоевременной оплате административных штрафов передаются в суды для рассмотрения дел.

Ранее сообщалось, что ЗакС Петербурга предложит Госдуме изменить закон о реновации.

Фото: Законодательное собрание