В Петербурге может увеличиться количество мировых судей из-за штрафов за неуплату парковки

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о расширении аппаратов мировых судей города. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга.
Законопроект предусматривает найм еще 211 сотрудников для работы в мировых судах. Цель законопроекта – предотвратить снижение поступлений штрафов за неуплату парковки в бюджет города.
За последние два года в Петербурге было выписано около полумиллиона штрафов за неуплату парковки, но лишь 68,5% из них были оплачены. Административные протоколы по статье о несвоевременной оплате административных штрафов передаются в суды для рассмотрения дел.
Ранее сообщалось, что ЗакС Петербурга предложит Госдуме изменить закон о реновации.
Фото: Законодательное собрание
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