ЗакС Петербурга предложит Госдуме изменить закон о реновации

Поправки коснутся Жилищного, Градостроительного и Налогового кодексов.

Депутаты ЗакСа Петербурга предложат Госдуме пересмотреть закон о КРТ. Об этом сообщил председатель городского парламента Александр Бельский в интервью "Парламентской газете".

Поправки коснутся Жилищного, Градостроительного и Налогового кодексов. В конце июня документы начали изучать в Совете законодателей.

Мы считаем, что нужно предоставить налоговые льготы участникам программы, чтобы они не платили 13 процентов НДФЛ при смене жилья и делался пятилетний зачет владения. Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

Напомним, что закон о реновации хрущевок был принят летом прошлого года. Под снос попадают панельные дома 1957-1979 гг. постройки. 11 июля 2023-го стало известно о снижении высотности новостроек в кварталах, где преобладают пяти- и восьмиэтажные дома.

Ранее мы рассказывали о том, что ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о штрафах для гидов без аттестации.

Фото: Piter.TV