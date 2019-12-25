ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о штрафах для гидов без аттестации

Инициаторами выступили представители партии ЛДПР.

Законопроект о штрафах для нелегальных гидов рассмотрит ЗакС Петербурга. Соответствующий проект размещен на сайте парламента города.

Инициаторами выступили представители партии ЛДПР. Павел Иткин, вице-спикер Законодательного собрания, сообщил, что мера устранит "серый" рынок оказания услуг в данной сфере. Норму планируют ввести в закон Северной столицы об административных правонарушениях.

Гиды без нужной документации могут быть оштрафованы в размере от 1000 до 1500 рублей, должностные лица – на 2000-3000 рублей, а организации – до 5000 рублей.

Ранее на Piter.TV: депутаты ЗакСа предложили продлить детские пособия до 18 лет.

Фото: Piter.TV