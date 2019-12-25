Депутаты ЗакСа предложили продлить детские пособия до 18-ти лет

Напомним, что сейчас деньги выплачиваются малоимущим семьям с детьми в возрасте от 7 до 17 лет.

Депутаты петербургского ЗакСа Денис Четырбок и Александр Ржаненков предложили продлить пособия малоимущим семьям с детьми до 18 лет. Об этом пишет "Парламентская газета".

Авторы инициативы полагают, что мера поддержки эффективна и сейчас, однако стоит учитывать, что в 17 лет ребёнок по-прежнему является несовершеннолетним и имеет право на помощь государства.

Напомним, что сейчас деньги выплачиваются малоимущим семьям с детьми в возрасте от 7 до 17 лет. Размер выплаты составляет от 50% до 100% регионального прожиточного минимума. Парламентарии отметили, что для дополнительного финансирования их идеи может потребоваться от 17,9 до 35,7 млрд рублей из федеральной казны и около 273 млн рублей из бюджета Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты ЗакСа намерены пересесть на отечественные автомобили.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)