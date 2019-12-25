Бельский: депутаты ЗакСа намерены пересесть на отечественные автомобили

В следующем году на заводе в Петербурге стартует производство седанов, которые и будут использовать парламентарии.

Председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский сообщил в своём Telegram-канале, что разделяет предложение президента РФ Владимира Путина относительно использования чиновниками автомобилей только отечественного производства. Соответствующую инициативу намерены внедрить и в петербургской парламент.

Руководитель подчеркнул, что страна активно наращивает темпы развития автопрома. Кроме того, по качеству продукция идёт в ногу со временем. В качестве примера Бельский привёл автомобиль Lada X-Cross 5, презентованный в ходе ПМЭФ-2023.

Председатель ЗакСа заключил, что не видит препятствий для обновления автопарка. В следующем году на заводе в Петербурге стартует производство седанов, которые и будут использовать парламентарии.

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Фото: Piter.TV