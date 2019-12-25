В ЗакСе предложили ввести налоговый вычет за ветеринарное обслуживание питомцев

Планируется, что максимальный размер вычета составит 6,5 тыс. рублей на 1 животное: это 13% от максимальной суммы в 50 тыс. рублей.

Парламентарии петербургского ЗакСа подготовили законопроект о проведении налогового вычета за ветеринарное обслуживание питомцев в Северной столице. Инициативу намерены направить в Госдуму. Об этом сообщил депутат Денис Четырбок в своём Telegram-канале.

Планируется, что максимальный размер вычета составит 6,5 тыс. рублей на 1 животное: это 13% от максимальной суммы в 50 тыс. рублей. Деньги будет возможно получить за обслуживание не более 2-х четвероногих за один налоговый период во избежание получения льготы лицами, которые занимаются коммерцией.

Кроме того, вычет дадут только физическим лицам, которые владеют животными на праве собственности или по иному законному основанию. В частности, можно предъявить ветеринарный паспорт питомца, а также любые документы, подтверждающие фактические расходы.

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