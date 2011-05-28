Часть Муринского парка в Петербурге перевели из зоны спортивных сооружений в зеленую

Ранее на территории парка планировалось строительство спортивного комплекса.

Комиссия по изменению Генплана Петербурга учла пожелания горожан и перевела часть Муринского парка из зоны спортивных сооружений в зеленые зоны. Об этом пишет "ЗАКС.РУ", ссылаясь на протокол заседания органа от 7 июля, который опубликовали на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре.

Ранее на территории парка планировалось строительство спортивного комплекса. Изменить ситуацию требовали порядка сотни жителей Северной столицы. Среди них – депутаты ЗакСа Михаил Амосов, Марина Шишкина, Алексей Зинчук и Борис Вишневский.

Категорически против застройки. Сохранить участок Муринского парка в качестве парковой зоны и перенести застройку в другое место. В Муринском парке недопустимо вырубать деревья, недопустимо отдавать куски общественного общедоступного парка под частные коммерческие интересы. Муринский парк – это зеленые легкие Калининского района, парк нужно всеми силами сохранять и приумножать. Заявители

Ранее на Piter.TV: на участке Муринского парка началось строительство наружного освещения.

Фото: ВКонтакте / За сохранение Муринского парка