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Часть Муринского парка в Петербурге перевели из зоны спортивных сооружений в зеленую
Сегодня, 18:00
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Часть Муринского парка в Петербурге перевели из зоны спортивных сооружений в зеленую

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Ранее на территории парка планировалось строительство спортивного комплекса.

Комиссия по изменению Генплана Петербурга учла пожелания горожан и перевела часть Муринского парка из зоны спортивных сооружений в зеленые зоны. Об этом пишет "ЗАКС.РУ", ссылаясь на протокол заседания органа от 7 июля, который опубликовали на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре.

Ранее на территории парка планировалось строительство спортивного комплекса. Изменить ситуацию требовали порядка сотни жителей Северной столицы. Среди них – депутаты ЗакСа Михаил Амосов, Марина Шишкина, Алексей Зинчук и Борис Вишневский. 

Категорически против застройки. Сохранить участок Муринского парка в качестве парковой зоны и перенести застройку в другое место. В Муринском парке недопустимо вырубать деревья, недопустимо отдавать куски общественного общедоступного парка под частные коммерческие интересы. Муринский парк – это зеленые легкие Калининского района, парк нужно всеми силами сохранять и приумножать.

Заявители 

Ранее на Piter.TV: на участке Муринского парка началось строительство наружного освещения.

Фото: ВКонтакте / За сохранение Муринского парка 

Теги: закс петербурга, зеленые зоны, муринский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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