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На участке Муринского парка началось строительство наружного освещения
Сегодня, 16:25
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На участке Муринского парка началось строительство наружного освещения

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Полностью второй участок парка от Гражданского пр. до ул. Руставели получит наружное освещение до конца 2024 года.

Строители приступили к устройству наружного освещения на участке Муринского парка от Гражданского проспектв до улицы Руставели. Об этом сообщиа пресс-служба Аппарата вице-губернатора Сергея Дрегваля.

В рамках реализации проекта будут освещены две детские площадки, площадка для скейтборда, видовая зона, пешеходные дорожки. В парковой зоне будет смонтировано более 31 км кабельной линии и установлено 394 опоры со светильниками. Также освещение получит лыжероллерная трасса. 

Муринский парк – один из самых крупных и современных парков города. Полностью второй участок парка от Гражданского пр. до ул. Руставели получит наружное освещение до конца 2024 года.

В 2023 году контрастным освещением обозначили 432 пешеходных перехода в разных районах Петербурга с применением свыше 860 светильников. 

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: муринский парк, освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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