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Контрастным освещением обозначены 432 пешеходных перехода в Петербурге
Сегодня, 11:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Контрастным освещением обозначены 432 пешеходных перехода в Петербурге

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Контрастное освещение (фонари ву 1,5 раза ярче) используется для привлечения внимания водителей к пешеходному переходу.

В 2023 году контрастным освещением обозначили 432 пешеходных перехода в разных районах Петербурга с применением свыше 860 светильников. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Дрегваля.

Фонари холодной цветовой температуры устанавливаются в рамках плановой работы по замене натриевых светильников на светодиодные. Более заметными стали 59 пешеходных переходов в Петроградском районе, 34 – в Пушкинском, 20 – в Приморском.

Контрастное освещение (фонари ву 1,5 раза ярче) используется для привлечения внимания водителей к пешеходному переходу.

Ранее в Петербурге мужчина насмерть задавил школьника, переходившего дорогу на зелёный свет. Подозреваемы оказался уроженец Волгоградской области

Фото: ВКонтакте/ Сергей Дрегваль

 

Теги: освещение, пешеходный переход, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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