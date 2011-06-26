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Водитель, насмерть сбивший мальчика на Выборгском шоссе, пришёл в полицию с повинной
Сегодня, 15:56
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Водитель, насмерть сбивший мальчика на Выборгском шоссе, пришёл в полицию с повинной

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Как выяснилось, нарушитель оказался уроженцем Волгоградской области.

Водитель, который насмерть сбил 10-летнего школьника на Выборгском шоссе вечером 6 июня, явился в полицию с повинной. Об этом стало известно Piter.TV.

Виновником ДТП оказался уроженец Волгоградской области. Оперативники прибыли в квартиру мужчины, когда он уже сознался в содеянном.

Напомним, авария случилась примерно в 22:30. Водитель двигался на автомобиле ВАЗ от улицы Хошимина в сторону проспекта Луначарского и сбил ребёнка, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. С места происшествия нарушитель скрылся. Мальчик был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом бедренной кости, тупой травмой живота, острой реанимационной болезнью, клинической смертью, в крайне тяжелом состоянии. Спасти его не смогли.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии с автовышкой на проспекте маршала Жукова погиб пассажир такси.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.

Теги: санкт-петребург, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости СПб,

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