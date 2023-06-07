В аварии с автовышкой на проспекте маршала Жукова погиб пассажир такси

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Утром среды, 7 июня, на юге Северной столицы случилась смертельная авария, в ходе которой погиб человек. Подробности приводятся в соцсетях.

Установлено, что ДТП произошло на проспекте маршала Жукова недалеко от Автовского путевода. Там такси столкнулось с автовышкой. Пассажир легкового автомобиля скончался на месте, водитель такси получил тяжёлые травмы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Добавим, что после ДТП были изменены маршруты двух автобусов: №2 и №111. Они двигаются в прямом направлении, далее – по проспекту Маршала Жукова, дороге на Турухтанные острова, проспекту Стачек, проспекту Маршала Казакова, проспекту Маршала Жукова, а затем выезжают на привычную трассу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге неизвестный насмерть задавил школьника, переходившего дорогу на зелёный свет.

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