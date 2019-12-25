В Петербурге неизвестный насмерть задавил школьника, переходившего дорогу на зелёный свет

Пострадавшего госпитализировали в состоянии клинической смерти. Спасти его не удалось. Водитель объявлен в розыск.

Вечером вторника, 6 июня, на Выборгском шоссе случилось ДТП, которое привело к смерти четвероклассника. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, неустановленный водитель, управляя предположительно ВАЗ-2115, двигался от улицы Хошимина в сторону проспекта Луначарского и наехал на мальчика 2012 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Затем водитель скрылся с места ДТП.

Пострадавший был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом бедренной кости, тупой травмой живота, острой реанимационной болезнью, клинической смертью, в крайне тяжелом состоянии. Спасти его не смогли.

Водитель объявлен в розыск.

Ранее мы сообщили о том, что Renault сбил четвероклассника на самокате в Приморском районе.

Фото: Piter.TV