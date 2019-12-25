Renault сбил четвероклассника на самокате в Приморском районе

Мальчика доставили в больницу с ушибом лобной части головы и сотрясением головного мозга.

Вечером вторника, 6 июня, на Богатырском проспекте произошла авария, в результате которой был госпитализирован несовершеннолетний. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 55-летний водитель управлял личным Renault Logan и двигался по дворовому проезду. Там он сбил 10-летнего мальчика, который двигался на самокате без сопровождения родителей.

В результате ДТП четвероклассника доставили в больницу с ушибом лобной части головы, сотрясением головного мозга, в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что после поджога самодельной петарды в Зеленогорске пострадал 11-летний мальчик.

Фото: Piter.TV