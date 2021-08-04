После поджога самодельной петарды в Зеленогорске пострадал 11-летний мальчик

Ребёнка госпитализировали с термическим ожогом лица, правой кисти и предплечья в состоянии средней тяжести.

Во вторник, 6 июня, от жительницы Зеленогорска поступило сообщение о том, что у её 11-летнего сына во время прогулки что-то взорвалось в руках. Мальчик получил ожоги лица и рук. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, несовершеннолетний гулял с одноклассником в лесном массиве на территории ПО "Красавица". Во какой-то момент он достал из кармана своей куртки самодельную петарду и поджёг её спичками, в результате чего петарда взорвалась у него в руках. Мальчик самостоятельно добрался до дома, где ему вызвали скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали с термическим ожогом лица, правой кисти и предплечья в состоянии средней тяжести. Семья ребёнка полная, на учетах в ОДН и ПНД не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что во дворе на Шкапина нашли школьницу без сознания.

Фото: Piter.TV