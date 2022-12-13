Во дворе на Шкапина нашли школьницу без сознания

Она с отравлением психотропными веществами бригадой скорой помощи госпитализирована в детскую городскую больницу.

В Адмиралтейском районе Петербурга нашли школьницу без сознания. Несовершеннолетнюю обнаружил прохожий. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 25 мая в полицию обратился мужчина и сообщил, что во дворе дома 42 по улице Шкапина лежит девушка без сознания, на вид 16 лет.

Прибывшими полицейскими была обнаружена неизвестная девушка, которая с отравлением психотропными веществами бригадой скорой помощи госпитализирована в детскую городскую больницу. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

При себе у девушки был билет учащегося одной из школ Кировского района Петербурга.

Ранее в Петербурге 17-летний подросток попал в реанимацию из-за отправления психотропными веществами.

Фото: Piter.tv