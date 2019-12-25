Собственник здания на Шкапина, с которого на пешеходов упала наледь, оштрафован на 1 млн рублей

Причинами падения льда стали несвоевременная очистка крыши от снега и общее состояние фасада.

Владельца здания на улице Шкапина, 10, с крыши которого упала наледь, наказали на 1 млн рублей. В результате происшествия 14 января пострадали женщина и подросток.

Дело собственника рассматривали в ГАТИ Петербурга. Причинами падения льда стали несвоевременная очистка крыши от снега и общее состояние фасада. Ранее инспекторы уже обращали внимание владельца на обязанность содержать здание: объявлялись предостережения, был назначен штраф, но мер никаких не предприняли.

По итогам рассмотрения двух дел об административной ответственности, за некачественную уборку снега с крыши и содержание фасада, собственнику назначен штраф в 1 млн рублей. Объект останется на особом контроле ГАТИ.

Ранее на Piter.TV: инспекторы ГАТИ Петербурга проверили уборку более 20 частных нежилых зданий.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга