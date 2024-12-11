После падения наледи на подростка и женщину на Шкапина возбуждено уголовное дело

Юноша терял сознание.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств травмирования женщины и подростка в результате падения наледи в Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, с крыши дома по улице Шкапина 14 января упал лед на юношу и горожанку. Первый терял сознание, его госпитализировали в больницу, а вторая пострадавшая обратилась к врачам самостоятельно.

В ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Петербургу Бобкову О. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Пресс-служба СК РФ

Также здание взяли на контроль инспекторы ГАТИ Петербурга. Ранее владелец уже нарушал правила в части содержания фасада.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти