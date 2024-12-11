Инспекторы ГАТИ Петербурга взяли на контроль здание на Шкапина после падения льда на пешеходов

Ранее владелец здания уже нарушал правила в части содержания фасада.

После падения наледи на пешеходов с крыши здания на улице Шкапина инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга взяли его на контроль.

Напомним, с частного нежилого дома упал лед на подростка и женщину. Юноша получил рассечение, его госпитализировали в больницу. А вторая пострадавшая обратилась к врачам самостоятельно.

Отмечается, что ранее владелец здания уже нарушал правила в части содержания фасада. В прошлом году в отношении организации, владеющей домом, вынесли постановление о назначении штрафа в размере 100 тыс. рублей. А в 2023 году инспекторы объявляли предостережения за неисполнения обязанностей по ремонту и очистке фасада от граффити.

Теперь объект взят на контроль инспекторов. Решается вопрос о дальнейшем привлечении к административной ответственности: штраф за подобное нарушение может составить до 1 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти