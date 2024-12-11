На Шкапина на голову подростку упала глыба льда

Росгвардейцы использовали аптечку из служебного автомобиля и оказали пострадавшему доврачебную помощь, наложив повязку, чтобы остановить кровотечение.

Сотрудники Росгвардии пришли на помощь учащемуся колледжа, пострадавшему после падения льда с крыши здания в Адмиралтейском районе.

Как рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны, утром 14 января при патрулировании наряд Росгвардии увидел, что на тротуаре около дома по улице Шкапина сидит молодой человек, которого обступили прохожие, пытавшиеся увести его подальше от здания. Росгвардейцы незамедлительно направились на место происшествия и установили, что на 17-летнего подростка, который шел на занятия в колледж, с крыши дома упал кусок льда. Молодой человек получил рассечение.

Росгвардейцы использовали аптечку из служебного автомобиля и оказали пострадавшему доврачебную помощь, наложив повязку, чтобы остановить кровотечение. Затем несовершеннолетнего на карете скорой помощи госпитализировали в больницу. Также в результате падения льда повреждение плеча получила шедшая рядом с подростком женщина, но от госпитализации она отказалась и самостоятельно обратилась за помощью в травмпункт.

Наряд Росгвардии огородил сигнальной лентой опасную зону, где произошел сход льда с крыши здания.

Ранее на Заусадебной улице работника шиномонтажа с ног сбила упавшая глыба льда.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО