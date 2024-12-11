На Заусадебной улице работника шиномонтажа с ног сбила упавшая глыба льда

Прокуратура Приморского района организовала проверку по факту падения льда с крыши здания.

Сотрудник шиномонтажа получил серьезные травмы в результате падения наледи с крыши в Петербурге.

Как стало известно из социальных медиа, инцидент произошел на Заусадебной улице, когда работник вышел к машине скорой помощи, которая приехала в автосервис. Упавшая глыба льда буквально повалила мужчину с ног. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и кровоизлияние, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также через пару минут снег со льдом чуть не пришиб водителя скорой.

Прокуратура Приморского района организовала проверку по факту падения льда с крыши здания. В ходе проверки будет дана оценка исполнению собственником здания требований законодательства по содержанию сооружения в зимний период.

Также сегодня в центре Петербурга на девушку с крыши упала глыба льда.

Видео: прокуратура СПб