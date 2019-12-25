Инспекторы ГАТИ Петербурга проверили уборку более 20 частных нежилых зданий

Было выявлено 14 нарушителей.

Инспекторы ГАТИ Петербурга провели 21 проверку частных нежилых зданий и территорий. Нарушения соблюдения правил очистки снега и наледи выявили на 14 объектах.

Отмечается, что дела рассмотрят в течение нескольких недель. Штраф за такие нарушения – от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Адреса были выбраны неслучайно: по большинству из них уже вели профилактическую работу, которая дала результаты. Подход к уборке изменили семь собственников – они стали быстро реагировать на изменения погоды.

Один из нарушителей – владелец здания на улице Шкапина, 10. С его кровли в январе упал лед на пешеходов, но это не повлияло на собственника. Уже в феврале составили второй протокол – за нарушение правил содержания фасада.

Ранее мы рассказывали о том, что владельцу универсама на Кораблестроителей вынесли предписание за неубранный снег.

Фото: Piter.TV