Владельцу универсама на Кораблестроителей вынесли предписание за неубранный снег

После очередной проверки инспекторы снова обнаружили снег на ступенях и льду на прилегающей территории.

Владельцу универсама "Морской" в Василеостровском районе Петербурга было выдано предписание за несоблюдение правил зимней уборки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Весь зимний сезон собственник магазина на улице Кораблестроителей игнорировал необходимость очистки своей территории от снега. Ему неоднократно выносились предупреждения.

После очередной проверки инспекторы снова обнаружили снег на ступенях и льду на прилегающей территории. Теперь владельцу выдано официальное предписание. Если и оно не будет выполнено, дело будет передано в суд.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские дворы благоустроят за 1,5 млрд рублей.

Фото: ГАТИ