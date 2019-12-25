Петербургские дворы благоустроят за 1,5 млрд рублей

Комитет подписал соглашение о предоставлении субсидии по программе "Петербургские дворы".

В Петербурге на реализацию программы "Петербургские дворы" выделено 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, что в 2025 году субсидии получат 20 муниципальных образований. Среди получателей – такие муниципалитеты, как Светлановское, посёлок Парголово, Академическое, Финляндский округ, Прометей, Княжево, Ульянка, Красненькая речка, Малая Охта, Урицк, Гагаринское, № 54, Невский округ, Оккервиль, Комендантский аэродром, Юнтолово, а также города Пушкин, Петергоф, Сестрорецк и Кронштадт, сообщили в комитете по благоустройству.

Комитет подписал соглашение о предоставлении субсидии по программе "Петербургские дворы". Конкурсный отбор на получение субсидий проходил с 9 по 10 июня 2024 года. Было представлено 178 комплектов документов от 64 муниципалитетов. Город выделил на эту программу более 1,5 миллиардов рублей.

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Фото: ГАТИ