В Екатерининском парке сохранят "плотину у островка на Верхних прудах"

Заказчиком работ выступает Государственный музей-заповедник "Царское Село".

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на проведение работ на объекте культурного наследия федерального значения — Государственном музее-заповеднике "Царское Село". Специалисты решили сохранить "Плотину у островка на Верхних прудах" в Екатерининском парке.

Левобережная и правобережная плотины были возведены в XVIII веке как часть гидросистемы Екатерининского парка. Верхние пруды, созданные в начале 1770-х годов, соединяются с Большим прудом. Чтобы предотвратить осушение водоемов, была создана система плотин на протоке, которая предотвращает размывание ложбины водой, стекающей по склону холма.

Заказчиком работ выступает Государственный музей-заповедник "Царское Село". Работы разрешено выполнять до 31 мая 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что в прошлом году в Петербурге сформировали более тысячи постановлений за нарушения правил благоустройства.

Фото: ГАТИ/google-карты