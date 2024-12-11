В прошлом году в Петербурге сформировали более тысячи постановлений за нарушения правил благоустройства

Использование нейросетевых технологий позволило увеличить ежедневный охват объектов до 3000, что ранее требовало участия около 500 инспекторов.

В прошлом году мобильные комплексы нейросетевого видеоанализа составили 1011 постановлений о нарушениях правил благоустройства, как сообщается в пресс-релизе Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

Чаще всего искусственный интеллект фиксировал наличие графитов на фасадах зданий и сооружений – 546 случаев, на втором месте оказалось установка кондиционеров вместо окон – 181 случай, а на третьем – проблемы с восстановлением благоустройства после выполнения ремонтных работ – 91 нарушение.

Если изначально система контроля следила за тремя видами нарушений благоустройства, то теперь искусственный интеллект распознает девять типов нарушений, которые после уплаты штрафов оперативно исправляются или снова попадают под наблюдение. Использование нейросетевых технологий позволило увеличить ежедневный охват объектов до 3000, что ранее требовало участия около 500 инспекторов. Сейчас эту задачу решают восемь мобильных комплексов с искусственным интеллектом

Ранее мы сообщили о том, что инспекторы ГАТИ Петербурга проверили зимнюю уборку 4,5 тыс. объектов.

Фото: ГАТИ