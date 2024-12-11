Инспекторы ГАТИ Петербурга проверили зимнюю уборку 4,5 тыс. объектов

Текущая зима в Петербурге будто не определилась, наступать ей или нет. Оттепель и заморозки привели к появлению наледи как на кровлях, так и на тротуарах, дорогах, во дворах, парках и скверах, подчеркнули в ГАТИ города.
Способы обезопасить местных жителей – своевременные уборка снега и обработка территорий средствами против льда. Инспекторы к экватору зимы провели мониторинг соблюдения правил порядка 4,5 тыс. объектов. На 800 из них выявили нарушения, 90% из которых были устранены.
Благодаря мероприятиям по профилактике, в двух зонах контроля количество нарушений снизилось в сравнении с прошлым сезоном, а в одной возрос процент устранения.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Осмотрено 220 частных территорий и 1,5 тыс. кровель нежилых зданий. Кроме того, проведено 1,1 тыс. мероприятий по профилактике.
Ранее на Piter.TV: внеплановая проверка качества уборки снега состоялась в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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