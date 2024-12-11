Внеплановая проверка качества уборки снега состоялась в Петербурге

Из 624 проверенных адресов, нарушения были отмечены в 247 домах, что составляет 40% от общего числа.

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Санкт-Петербурга по просьбе прокуратуры осуществляет внеплановые проверки деятельности управляющих организаций во всех районах города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного района.

Заместитель руководителя ГЖИ Максим Романцев в ходе проверки осмотрел деятельность ряда управляющих организаций относительно качества зимней уборки. По итогам проверки были даны указания на устранение выявленных нарушений и обеспечение безопасной эксплуатации многоквартирных домов.

По итогам проверки в отношении должностных и юридических лиц управляющей организации Адмиралтейского района будет решено привлечь их к административной ответственности за нарушение установленных стандартов уборки.

Из 624 проверенных адресов, нарушения были отмечены в 247 домах, что составляет 40% от общего числа. В частных организациях обнаружено 153 жилых дома, где уборка осуществлялась ненадлежащим образом.

В результате проверки было инициировано 42 административных дела против юридических лиц и 35 дел против должностных лиц, предполагающих наложение штрафов на общую сумму 10,6 миллионов рублей.

Ранее мы сообщили о том, что за время праздников жилищная инспекция Петербурга проверила более 2 тыс домов.

Фото: Правительство Петербурга