За время праздников жилищная инспекция Петербурга проверила более 2 тыс домов

В трети из них были обнаружены нарушения.

В минувшие праздничные дни, с 29 декабря по 9 января, Государственная жилищная инспекция Северной столицы провела проверку качества уборки придомовых территорий. Проверке подверглись МКД из всех 18-ти районов города, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Особое внимание сотрудники Инспекции уделили контролю качества уборки кровель крыш многоквартирных домов от снега и наледи, а также мусора на близлежащей территории.

За минувшие праздники с 29.12.2024 по 09.01.2025 инспекторы проверили 2222 МКД. Было выявлено 697 (31%) домов с нарушениями. В 335 проверенных домовладений организации, осуществляющие управление МКД, устранили нарушения, устранение остальных нарушений находится на контроле Инспекции. Администрация Санкт-Петербурга

В рамках мероприятий ГЖИ также были проверены 279 управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и ЖК. Нарушителям были объявлены предостережения о недопустимости игнорирования требований по уборке придомовых территорий в зимний период.

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