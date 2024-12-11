Квартиру 103-летней блокадницы в Петербурге затопило

Внучка пожилой женщины заявила, что крышу "ужасно сделали еще в 2009 году".

В квартире 103-летней блокадницы Нины Сахарновой в Петербурге произошел потоп, пишет "Бриф24" 10 января.

Вода с потолка в жилище пенсионерки на улице Верности течет уже третий день. В целом проблемы с кровлей в доме наблюдаются более 15 лет.

Внучка пожилой женщины заявила, что крышу "ужасно сделали еще в 2009 году". Ее бабушка "ходит на ходунках, еще и с зонтиком".

А в Фонде капитального ремонта города подчеркнули: организация занялась работами только в 2014 году, поскольку сама появилась незадолго до этого. В 2009 году за ремонт ответственность несла администрация района.

Ранее мы рассказывали о том, что в приюте на Октябрьской набережной произошел потоп.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер)