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Квартиру 103-летней блокадницы в Петербурге затопило
Сегодня, 16:57
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Квартиру 103-летней блокадницы в Петербурге затопило

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Внучка пожилой женщины заявила, что крышу "ужасно сделали еще в 2009 году".

В квартире 103-летней блокадницы Нины Сахарновой в Петербурге произошел потоп, пишет "Бриф24" 10 января. 

Вода с потолка в жилище пенсионерки на улице Верности течет уже третий день. В целом проблемы с кровлей в доме наблюдаются более 15 лет. 

Внучка пожилой женщины заявила, что крышу "ужасно сделали еще в 2009 году". Ее бабушка "ходит на ходунках, еще и с зонтиком". 

А в Фонде капитального ремонта города подчеркнули: организация занялась работами только в 2014 году, поскольку сама появилась незадолго до этого. В 2009 году за ремонт ответственность несла администрация района.

Ранее мы рассказывали о том, что в приюте на Октябрьской набережной произошел потоп. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер) 

Теги: потоп в квартире, улица верности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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