Квартиру 103-летней блокадницы в Петербурге затопило

В квартире 103-летней блокадницы Нины Сахарновой в Петербурге произошел потоп, пишет "Бриф24" 10 января.
Вода с потолка в жилище пенсионерки на улице Верности течет уже третий день. В целом проблемы с кровлей в доме наблюдаются более 15 лет.
Внучка пожилой женщины заявила, что крышу "ужасно сделали еще в 2009 году". Ее бабушка "ходит на ходунках, еще и с зонтиком".
А в Фонде капитального ремонта города подчеркнули: организация занялась работами только в 2014 году, поскольку сама появилась незадолго до этого. В 2009 году за ремонт ответственность несла администрация района.
Ранее мы рассказывали о том, что в приюте на Октябрьской набережной произошел потоп.
Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум" и носит иллюстративный характер)
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