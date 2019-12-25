В приюте на Октябрьской набережной произошел потоп

Собаки сильно испугались, руководство просит взять на передержку 25 питомцев.

В приюте миниатюрных пород собак "ХэлпДогМини" в Петербурге произошел потоп. Известно, что в помещении было около 50 животных.

Предварительно, волонтерскую организацию затопило в связи со стройкой неподалеку и с погодными условиями 26 декабря. Собаки сильно испугались, руководство просит взять на передержку 25 питомцев. Приют находится по адресу: Октябрьская набережная, 38БМ.

Ранее на Piter.TV: спасатели достали волчицу, которая застряла в батарее в Ленобласти.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)