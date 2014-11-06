Спасатели достали волчицу, которая застряла в батарее в Ленобласти

Сотрудники спасательной службы "Кошкиспас" вызволили волчицу, которая угодила в батарею в ленобластном приюте "Сирин". Ее голова была зажата между стеной и радиатором. В таком положении животное провело 4 часа. Об этом волонтеры рассказали в своем Telegram-канале.
Специалисты "Кошкиспаса" выехали на помощь волчице. На месте спасатели попытались снять батарею, однако после неудачной попытки решили вытащить голову животного с помощью подсолнечного масла. Для собственной безопасности волку надели импровизированный намордник, а для предотвращения новых травм постелили под голову плед.
Спасательная операция прошла успешно: волчица ни разу не попыталась укусить волонтеров. Ее вытащили и помыли. А батарею изолировали во избежание дальнейших происшествий.
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Фото: скриншот из видео Telegram-канала "Кошкиспас"
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