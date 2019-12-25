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На "Ломоносовской" 2-летней девочке зажевало пальцы эскалатором
Сегодня, 13:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На "Ломоносовской" 2-летней девочке зажевало пальцы эскалатором

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У девочки были обильно загрязненные рваные раны. Врачам предстояло провести сложную операцию, так как фактически эпидермис был сорван на всех тыльных поверхностях пальцев.

В Педиатрическом университете двухлетней девочке спасли руку после того, как она упала в петербургском метро и её руку зажевало эскалатором.

Вечером 12 декабря в клинику Педиатрического университета доставили ребенка, пострадавшего в метрополитене. Инцидент произошел на станции "Ломоносовская" в 20:10. Пальцы ребёнка попали между ступенями.

У девочки были обильно загрязненные рваные раны. Врачам предстояло провести сложную операцию, так как фактически эпидермис был сорван на всех тыльных поверхностях пальцев. Важно было не только ушить раны, но и не допустить заражения. На лишенные эпидермиса поверхности  хирурги наложили  мазевые повязки для защиты и содействия заживлению.

Ребенку также назначили антибактериальную  терапию.

В октябре в метро 4-летнему петербуржцу зажевало пальцы эскалатором.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, ломоносовская, эксалатор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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