На "Ломоносовской" 2-летней девочке зажевало пальцы эскалатором

У девочки были обильно загрязненные рваные раны. Врачам предстояло провести сложную операцию, так как фактически эпидермис был сорван на всех тыльных поверхностях пальцев.

В Педиатрическом университете двухлетней девочке спасли руку после того, как она упала в петербургском метро и её руку зажевало эскалатором.

Вечером 12 декабря в клинику Педиатрического университета доставили ребенка, пострадавшего в метрополитене. Инцидент произошел на станции "Ломоносовская" в 20:10. Пальцы ребёнка попали между ступенями.

У девочки были обильно загрязненные рваные раны. Врачам предстояло провести сложную операцию, так как фактически эпидермис был сорван на всех тыльных поверхностях пальцев. Важно было не только ушить раны, но и не допустить заражения. На лишенные эпидермиса поверхности хирурги наложили мазевые повязки для защиты и содействия заживлению.

Ребенку также назначили антибактериальную терапию.

В октябре в метро 4-летнему петербуржцу зажевало пальцы эскалатором.

Фото: Piter.tv