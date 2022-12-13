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В Петербурге 17-летний подросток попал в реанимацию из-за отправления психотропными веществами
Сегодня, 8:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 17-летний подросток попал в реанимацию из-за отправления психотропными веществами

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Подросток нигде не учится, не работает, живёт с матерью. Состоит на учете в ОДН.

В Петербурге несовершеннолетний отравился неизвестным психотропным веществом. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 23 марта 17-летнего подростка госпитализировали из квартиры по улице Шелгунова. У него диагностировали острое отравление неизвестным психотропным веществом. В тяжёлом состоянии его поместили в реанимацию.

По предварительной информации, днём 23 марта он употреблял алкоголь и неизвестные вещества.

Подросток нигде не учится, не работает, живёт с матерью. Состоит на учете в ОДН.

В феврале на Энгельса трамвай сбил восьмиклассника под психотропом.

Фото: Piter.tv

Теги: отправление, подросток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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