В Петербурге 17-летний подросток попал в реанимацию из-за отправления психотропными веществами

В Петербурге несовершеннолетний отравился неизвестным психотропным веществом. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 23 марта 17-летнего подростка госпитализировали из квартиры по улице Шелгунова. У него диагностировали острое отравление неизвестным психотропным веществом. В тяжёлом состоянии его поместили в реанимацию.
По предварительной информации, днём 23 марта он употреблял алкоголь и неизвестные вещества.
Подросток нигде не учится, не работает, живёт с матерью. Состоит на учете в ОДН.
В феврале на Энгельса трамвай сбил восьмиклассника под психотропом.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все