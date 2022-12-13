На Энгельса трамвай сбил восьмиклассника под психотропом

Подросток находится в больнице.

На проспекте Энгельса восьмиклассник попал под трамвай, об этом стало известно Piter.tv.

Днём 20 февраля трамвай, который двигался от улицы Шостаковича к проспекту Просвещения наехал на школьника. Восьмиклассник сначала перешел проезжую часть проспекта Энгельса вне зоны пешеходного перехода, после чего пересекал разделительную полосу, предназначенную для движения трамваев.

Подросток с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гематомой лобно-височной области слева и скуловой области справа, отравлением неизвестным веществом психотропного действия госпитализирован в больницу.

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Фото: Piter.tv