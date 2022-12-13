Опубликовано видео пьяной драки со стрельбой у кафе на Гончарной

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Около кафе на Гончарной улице произошел конфликт между родственниками, дело дошло до драки и стрельбы. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

В первом часу ночи 19 февраля между двумя выпившими родственниками во время ссоры произошла драка, в ходе которой 37-летний петербуржец произвел несколько выстрелов вверх из травматического пистолета.

Стрелявший мужчина с ушибами и гематомами лица в удовлетворительном состоянии был госпитализирован в Мариинскую больницу, откуда, после оказания медицинской помощи был доставлен в отделение полиции. Он пояснил, что выстрелил в воздух с целью расходования патронов, чтобы посторонние не смогли применить указанное оружие в отношении него.

У второго 50-летнего участника конфликта было принято объяснение. Мужчины пояснили, что причин конфликта (а также, кто из них явился инициатором) не помнят, так как оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Ранее пассажир иномарки открыл стрельбу на внешнем кольце КАД.

Видео: Piter.tv