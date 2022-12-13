Пассажир иномарки открыл стрельбу на внешнем кольце КАД

20-летний молодой человек не смог объяснить цель своего поступка.

Вечером воскресенья, 19 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе из окна иномарки Daewoo Matiz, которая двигалась от проспекта Буденного в сторону улицы Пионерстроя по участку внешнего кольца КАД между Петергофом и посёлка Новоселье, Ломоносовского района. Об этом стало известно Piter.TV.

Наряд ГИБДД остановил указанный автомобиль на улице Партизана. Им управлял 20-летний молодой человек. В салоне обнаружен предмет, похожий на пистолет. С места задержания в отдел полиции доставлен 20-летний пассажир иномарки, который пояснил, что из своего охолощенного пистолета "Retay G19C (Glock)" произвел несколько выстрелов вверх. Цель поступка он пояснить не смог, конфликтов с участниками дорожного движения не было

Материал направлен в ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО по территориальности. Изъятый пистолет передали в ЭКЦ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что прохожий выстрелил в окно жителя дома на Димитрова.

Фото: Piter.TV