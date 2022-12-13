Прохожий выстрелил в окно жителя дома на Димитрова

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

В ночь на понедельник, 6 февраля, в экстренные службы обратился 31-летний житель дома по улице Димитрова, сообщив, что в окно его квартиры стрелял неизвестный гражданин. Информация о происшествии появилась в распоряжении Piter.TV.

Судя по приметам, хулиган был одет в тёмную вязаную шапку, тёмную куртку ниже пояса с капюшоном, чёрные брюки. в В 13:30 того же дня опергруппой на Белградской улице был задержан 45-летний подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Кола" обнаружили труп у припаркованного автомобиля.

Фото: Piter.TV