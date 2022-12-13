На трассе "Кола" обнаружили труп у припаркованного автомобиля

В носке на левой ноге у мужчины был спрятан свёрток с растительным веществом.

Утром понедельника, 6 февраля, на 108 км а/д "Кола" у припаркованного у обочины автомобиля Лада Икс-Рейбыл обнаружен труп 49-летнего жителя Волховского района без внешних признаков насильственной смерти. Об этом стало известно Piter.TV.

При осмотре тела в носке на левой ноге оперативник обнаружили свёрток из целлофана с растительным веществом серо-зеленого цвета. Его отправили на экспертизу.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в квартире на улице Димитрова нашли трупы пожилой супружеской пары.

Фото: Piter.TV