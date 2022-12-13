В квартире на улице Димитрова нашли трупы пожилой супружеской пары

Тело женщины подверглось гнилостным изменениям. По данным сына погибших, супруги вели асоциальный образ жизни и имели проблемы с алкоголем.

В понедельник, 30 января, в экстренные службы поступило сообщение от петербурженки о том, что она обнаружила труп подруги и её супруга в их квартире на улице Димитрова. Об этом стало известно Piter.TV.

Тела без внешних признаков насильственной смерти находились в комнате (62-летнюю женщину обнаружили на диване, а 61-летнего мужчину − рядом с диваном). Умершего главу семейства видели у дома около 2,5 недель назад. Труп женщины подвергся гнилостным изменениям, предположительно она скончалась в середине декабря.

Заявитель пояснила, что ключи от квартиры ей передал сын умерших. Входная дверь была закрыта изнутри, следов взлома не обнаружено. 25-летний сын погибших пояснил, что родители проживали вдвоем, вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли алкоголем.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в люке на территории Полежаевского парка найден обгоревший труп.

Фото: Piter.TV