На Шкапина подростки отобрали у мужчины документы и банковскую карту

Подростки были опрошены и переданы законным представителям.

Задержаны подростки, подозреваемые в ограблении прохожего в Адмиралтейском районе. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 16 июля в 00:42 поступило сообщение о грабеже у дома 6 по улице Шкапина. Полицейским 32-летний петербуржец рассказал, что к нему подошла компания молодых людей в масках. Они отобрали у мужчины паспорт, мобильный телефон и банковскую карту.

Через два часа приехавший наряд полиции в ходе патрулирования территории у дома 12 по улице Лифляндская задержал молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет, которые были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Подростки были опрошены и переданы законным представителям.

Материалы полицейской проверки направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Похищенное частично изъято.

Ранее в ходе конфликта на Ударников мужчина напал на знакомого с ножом.

Фото: Piter.tv