Новую Lada X-Cross 5 показали на ПМЭФ

Сборка Lada X-Cross 5 будет запущена на заводе "Лада Санкт-Петербург" – бывшем заводе Nissan.

АвтоВАЗ на ПМЭФ представил кроссовер Lada X-Cross 5. Автомобиль представляет собой китайский кроссовер FAW Bestune T77, который получил фирменные эмблемы российской марки.

Новинка будет отличаться от FAW Bestune T77 и техническими характеристиками. У автомобиля будет бензиновый 1,5-литровый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Сборка Lada X-Cross 5 будет запущена на заводе "Лада Санкт-Петербург" – бывшем заводе Nissan. Остальные технические характеристики нового кроссовера, оснащение и стоимость Lada X-Cross 5 будут озвучены позже.

Фото и видео: Piter.tv