В Петербурге снизят высотность застройки кварталов с хрущевками

Нововведение коснется Калининского, Кировского, Красносельского, Московского и Фрунзенского районов.

Во вторник, 11 июля, стало известно о планах снизить высотность новостроек в кварталах, где преобладают пяти- и восьмиэтажные дома. Об этом рассказали в Комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Нововведение коснется Калининского, Кировского, Красносельского, Московского и Фрунзенского районов.

Принимая во внимание мнение жителей, членами комиссии единогласно было принято решение об установлении для таких территорий функциональной зоны Ж3 (среднеэтажные жилые дома, от 5 до 8 этажей), вместо заложенной в проекте Генерального плана Санкт-Петербурга зоны Ж4 (многоэтажные жилые дома, 9 этажей и более). Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга

Исключением стали 22 застроенные территории. Согласно городскому закону №238-39 от 6 мая 2008 года, ими занимается "СПб Реновация".

Напомним, что "закон о реновации хрущевок" принят летом прошлого года. В нем указывается, что все построенные в 1957-1970 годах хрущевки будут снесены.

Фото: Piter.TV