В Петербурге стартует прием заявлений на регистрацию брака в феврале 2024 года

Заявление можно подать с 11 октября.

Прием заявлений на регистрацию брака в феврале следующего года стартует в Петербурге 11 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по делам ЗАГСа 10 октября.

Заявление получится подать с 10:00 лично в отделениях ЗАГСа, дворцах бракосочетания и через Госуслуги.

Кроме того, в ведомстве отметили, что с 4 октября отделы ЗАГСа и дворцы бракосочетания начали принимать заявления на январь 2024 года. 85% заявлений подали дистанционно.

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