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В Петербурге стартует прием заявлений на регистрацию брака в феврале 2024 года
Вчера, 22:47
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В Петербурге стартует прием заявлений на регистрацию брака в феврале 2024 года

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Заявление можно подать с 11 октября.

Прием заявлений на регистрацию брака в феврале следующего года стартует в Петербурге 11 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по делам ЗАГСа 10 октября.

Заявление получится подать с 10:00 лично в отделениях ЗАГСа, дворцах бракосочетания и через Госуслуги. 

Кроме того, в ведомстве отметили, что с 4 октября отделы ЗАГСа и дворцы бракосочетания начали принимать заявления на январь 2024 года. 85% заявлений подали дистанционно.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти установили новый рекорд по количеству заключенных браков.

Фото: Pxhere

Теги: регистрация брака
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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