ЗАГСы Петербурга открывают прием заявлений на регистрацию брака в январе 2024 года

Подать документы получится с 4 октября.

Петербургские ЗАГСы начнут принимать заявления на регистрацию брака в январе 2024 года с 4 октября. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по делам ЗАГСа во вторник, 19 сентября.

Подать заявление можно будет с 10:00 лично в Отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания или дистанционно, посредством портала "Госуслуги". Пресс-служба Комитета по делам ЗАГСа Петербурга

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