Летний свадебный сезон 2023 года в Петербурге стал самым насыщенным за последние 5 лет

Средний возраст женихов и невест составил 32 года и 30 лет соответственно.

За три месяца лета органами ЗАГС Санкт-Петербурга было зарегистрировано 18 700 актовых записей о заключении брака. Это почти на 5% больше, чем в летние периоды любого из предыдущих пяти годов. Об этом рассказали в Смольном.

Средний возраст женихов и невест составил 32 года и 30 лет соответственно. Самый юный возраст жениха – 18 лет, невесты – 17. Самыми возрастными оказались 96-летний жених и 83-летняя невеста.

Наиболее востребованным среди молодоженов стал Дворец бракосочетания №1 – в нём состоялись 3 149 регистраций брака – почти 17% от общего числа. Во Дворце бракосочетания №2 расписались 2927 пар – почти 16% новых семей.

Ранее стало известно, что в Ленобласти средний возраст вступления женихов и невест в брак стремится к 40 годам.

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