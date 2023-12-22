Петербуржцев предупредили о мошенниках, продающих "красивые даты" бракосочетания

Отмечается, что в случае отказа от регистрации брака занятый слот не освобождается, он остается закреплённым за парой, подавшей заявление, до назначенной даты.

Комитет по делам ЗАГС Петербурга напомнил о том, что только мошенники продают "красивые даты" для бракосочатания. Информация об этом появилась в пресс-службе Комитета.

В интернете размещают объявления о продаже "красивых дат" для регистрации брака во Дворцах бракосочетания Санкт-Петербурга. Дату регистрации брака нельзя забронировать для других заявителей. Процесс бронирования даты основывается на персонализированной подаче заявления о заключении брака, где указываются все данные жениха и невесты. Комитет по делам ЗАГС

Отмечается, что в случае отказа от регистрации брака занятый слот не освобождается, он остается закреплённым за парой, подавшей заявление, до назначенной даты.

Органы ЗАГС Санкт-Петербурга также не занимаются коммерческой деятельностью, не продают время регистрации и "красивые даты", а действующее законодательство не предполагает передачу и тем более продажу выбранной даты и времени другим людям. Сотрудники ЗАГС рекомендуют не связываться с такими "продавцами", чтобы не стать жертвами мошенничества.

В конце декабря в ЗАГСе Приморского района после ремонта открылся эстетичный гостевой зал.

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